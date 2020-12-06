«Байер» разгромил «Шальке» и вышел на второе место в турнирной таблице

В Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» завершился матч 10-го тура Бундеслиги. «Шальке-04» на своём поле проиграл «Байеру» со счётом 0:3.

Уже на 10-й минуте гости вышли вперёд: Малик Тиав срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте Юлиан Баумгартлингер удвоил преимущество леверкузенцев. А точку в матче на 78-й минуте поставил Патрик Шик. Хозяева могли отыграть один мяч, но на 72-й минуте Стивен Скрыбски не реализовал пенальти.

«Байер» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке-04» замыкает турнирную таблицу. Клуб из Гельзенкирхена набрал лишь три очка, «Шальке» до сих пор не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Байер» будет принимать «Хоффенхайм», а «Шальке» отправится в гости к «Аугсбургу».