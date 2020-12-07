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Лучшие фото с матча ЦСКА — «Химки

ЦСКА — «Химки»
Мирзов показывал ромбик, Влашич переобувался во время матча. Фото с матча ЦСКА — «Химки»
Футбол / РПЛ 0

6 декабря в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 17-го тура ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Российский судья Игорь Федотов разобрал эпизод, произошедший в матче. На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА форвард «Химок» Илья Кухарчук восстановил равновесие. Федотов заявил, что фола в том эпизоде со стороны игрока атаки не было.

«Первый гол «Химок» в ворота ЦСКА забит по правилам. Там всё было нормально, игрок гостей просто положил руки на Щенникова, толчка не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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