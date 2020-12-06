Жозе Моуринью назвал гол Сона в ворота «Арсенала» отстойным. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал лондонский «Арсенала». Встреча прошла на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
После матча на традиционных интервью футболистов на кромке поля произошёл любопытный инцидент. Когда южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин отвечал на вопросы журналистов, в объективы телекамер ворвался главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и, приобняв футболиста, назвал его сегодняшний гол отстойным.
Игрока этот момент рассмешил.
В сегодняшнем матче Сон Хын Мин на 13-й минуте матча шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это уже 10-й гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
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