Гаттузо: в нынешнем «Наполи» я бы сидел на скамейке запасных

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре команды после матча 10-го тура Серии А с «Кротоне» (4:0). Гаттузо заявил, что ждёт от своей команды более стабильных результатов. Также он предположил, что сидел бы на скамейке запасных «Наполи», если бы оказался в такой команде во время карьеры игрока.
«Я хочу похвалить команду. Нам стало проще, когда у соперника был удалён один игрок. Но не так легко играть каждые три дня. Нам нужно добиться большей стабильности. У нас были хорошие матчи, мы набрали 21 очко, это немало. Но у нас были и сложные игры.
Я хочу, чтобы наши футболисты работали как команда. Если бы у нас был кто-то такой, как я сам, я бы не ставил его в состав. Я хочу видеть другой футбол, не такой, в который я играл сам. Я не был способен на такую игру. У нас другие игроки, они должны использовать свою технику, умение играть в пас, добиваться численного преимущества на участках поля.
Я горжусь тем, чего достиг, но футбол изменился. Если бы я оказался в таком «Наполи», сидел бы на скамейке запасных», — цитирует Гаттузо Football Italia.
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