Карпин: в таких матчах, как с «Уфой», пропускать первыми нельзя

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Думаю, что прежде всего не хватило скорости, при том, говоря о скорости, я имею в виду скорости движения мяча. При такой обороне, если её не двигать – вскрыть сложно. Хотелось, прежде всего, быстрого движения мяча. Понятно, что в таких играх пропускать первыми нельзя», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 12 декабря, а «Ростов» на следующий день в Грозном проведёт матч с «Ахматом».