«Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и по очкам догнал «Тоттенхэм»

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Счёт был открыт на 24-й минуте — Мохамед Салах подкараулил ошибку защиты гостей и одним касанием подработал мяч себе под удар, а вторым нанёс разящий удар под дальнюю штангу.
На 58-й минуте матча мерсисайдцы увеличили своё преимущество — полузащитник Жоржиньо Вейналдум с мячом прошёл к линии штрафной и неотразимо пробил в дальнюю девятку.
Видео шикарного удара Вейналдума
На 67-й минуте после розыгрыша штрафного Жоэль Матип головой в прыжке вколотил мяч под перекладину.
А на 78-й минуте был установлен окончательный счёт матча — Садио Мане из приделов штрафной нанёс удар по воротам «волков», но попал в пошедшего в подкат Нелсона Семеду. Именно от него мяч влетел в ворота.
«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.
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