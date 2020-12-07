Денис Глушаков: не очень доволен, как сыграл с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:2).

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперёд.

В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, всё же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти", — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.