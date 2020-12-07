Клопп: от пения болельщиков у меня по коже побежали мурашки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0).
«Игра, атмосфера — всё было сегодня на высоте. У меня по коже побежали мурашки, когда болельщики начали исполнять „You'll Never Walk Alone“. Я никогда не думал, что это может быть так приятно.
Пандемия началась в феврале, и мы ждали момента, когда можно будет вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что раньше мы так сильно ценили подобные моменты. Это было очень, очень трогательно.
Перед игрой было несколько проблем — »волки" играют в разных расстановках. Я дал своим футболистам информацию о том, как нужно на них давить. Сегодня парни были великолепны и справлялись со всеми задачам. Этот матч — наш лучший результат против «Вулвс», — цитирует немецкого специалиста BBC.
Видео первого исполнения «You'll Never Walk Alone» после возвращения болельщиков на трибуны
«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.
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