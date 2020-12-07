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Серхио Рамос вернётся в состав «Реала» на матч с «Боруссией» Мёнхенгладбах

Серхио Рамос вернётся в состав «Реала» на матч с «Боруссией» Мёнхенгладбах
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос примет участие в матче 6-го тура Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» утверждает Marca. Защитник пропустил матч 12-го тура Примеры с «Севильей» (1:0), чтобы лучше восстановиться после травмы. В то же время он уже начал тренироваться в общей группе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил не рисковать здоровьем Рамоса в матче с «Севильей». Но теперь наставник «сливочных» намеревается задействовать игрока.

Матч с «Боруссией» будет решающим для «Реала». Мадридцы занимают третье место в своей группе, набрав семь очков. На втором месте находится «Шахтёр», также набравший семь очков. «Боруссия» (8) возглавляет турнирную таблицу, а замыкает её «Интер» (5).

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство клуба уволит Зидана, если «Реал» не победит «Боруссию» в заключительном матче группового этапа.

Рамос перед матчем с «Севильей» вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
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