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Вейналдум: фанаты очень помогли нам в матче с «Вулвз». Раньше поддерживали только запасные

Вейналдум: фанаты очень помогли нам в матче с «Вулвз». Раньше поддерживали только запасные
Футбол / Англия 0

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Мы в команде были очень рады, когда мы услышали, что болельщиков пустят на стадион. Прекрасно, что наши фанаты вернулись.

Я не хочу говорить, что это была чемпионская игра. Команда показала терпение, наша позиционная игра была на прекрасном уровне, и мы забили отличные голы.

Болельщики очень помогли нам, потому что они болели за нас во время матча. Раньше нас поддерживали только партнёры по команды на скамейке запасных», — приводит слова Вейналдума ВВС.

Ранее британское правительство приняло решение допустить на стадион ограниченное число болельщиков. Игру «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» посетили 2 тысячи болельщиков.

«Ливерпуль» выиграл 31 из 32 домашних матчей в АПЛ
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