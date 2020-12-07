Вейналдум: фанаты очень помогли нам в матче с «Вулвз». Раньше поддерживали только запасные

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
«Мы в команде были очень рады, когда мы услышали, что болельщиков пустят на стадион. Прекрасно, что наши фанаты вернулись.
Я не хочу говорить, что это была чемпионская игра. Команда показала терпение, наша позиционная игра была на прекрасном уровне, и мы забили отличные голы.
Болельщики очень помогли нам, потому что они болели за нас во время матча. Раньше нас поддерживали только партнёры по команды на скамейке запасных», — приводит слова Вейналдума ВВС.
Ранее британское правительство приняло решение допустить на стадион ограниченное число болельщиков. Игру «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» посетили 2 тысячи болельщиков.
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