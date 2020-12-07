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Эвра: смешно сравнивать Погба с ван де Беком

Эвра: смешно сравнивать Погба с ван де Беком
Футбол / Англия 0

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра дал оценку голу с дальней дистанции французского полузащитника Поля Погба в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

«Великолепный гол Поля! Когда Погба сравнивают с ван де Беком, это просто смешно. Посмотрите же на этот гол», — приводит слова Эвра Goal.com.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1. На 65-й минуте Бруну Фернандеш отпасовал низом в центр на Поля Погба, и француз исполнил точный удар из центральной зоны у чужой штрафной в шестерку ворот Фабиански.

Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.

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