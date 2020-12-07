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«Ливерпуль» пропустил 6 мячей в 11 матчах после повреждения ван Дейка

«Ливерпуль» пропустил 6 мячей в 11 матчах после повреждения ван Дейка
Футбол / Англия 0

6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

С тех пор, как основной центральный защитник «красных» Вирджил ван Дейк получил травму, мерсисайдцы сыграли 11 матчей во всех турнирах и пропустили в них 6 голов. В шести матчах их одиннадцати ворота команды Юргена Клоппа оставались сухими.

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Видео эпизода, когда ван Дейк получил травму.

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