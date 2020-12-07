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Сычёв — о «Ледниковом периоде»: встав на фигурные коньки понял, что не умею кататься

Сычёв — о «Ледниковом периоде»: встав на фигурные коньки понял, что не умею кататься
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о своём участии в шоу «Первого канала» «Ледниковый период», где он выступает в паре с фигуристкой Марией Петровой.

«Те, кто разбирается, понимают, что хоккейные коньки и фигурные — абсолютно разные вещи. Встав на них, я понял, что кататься не умею вовсе. В хоккее ты ведь только бегаешь, там за счет физики все гораздо проще. А тут по факту я был беспомощен — неправильно переносил вес тела и ни один элемент не делал. Учился тоже с нуля. Но партнерша у меня лучшая, самая терпеливая на свете. Много было непростых моментов, многое не получалось — взрослому человеку тяжело за три месяца научиться тому, чего он никогда в жизни не делал. Но у нас полный контакт. Маша всегда только подбадривала и помогала. Ни разу за весь проект не услышал от нее жесткой критики как таковой. Представляете, как мне повезло! Ошибки есть, безусловно. Но никто не требовал от непрофессионала идеального выполнения всех элементов. Прогресс есть — и это самое главное, все его отмечали — и зрители, и судьи», — сказал Сычёв в интервью Starhit.

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