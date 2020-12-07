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«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон». Видеообзор

«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон». Видеообзор
Футбол / Англия 0

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл египетский форвард Мохамед Салах, на 58-й минуте преимущество красных удвоил голландец Жоржиньо Вейналдум. Третий мяч головой забил Жоэль Матип, а перешедший в «Вулверхэмптон» из каталонской «Барселоны» Нелсон Семеду 78-й минуте отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.

«Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и по очкам догнал «Тоттенхэм»
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