«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон». Видеообзор

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл египетский форвард Мохамед Салах, на 58-й минуте преимущество красных удвоил голландец Жоржиньо Вейналдум. Третий мяч головой забил Жоэль Матип, а перешедший в «Вулверхэмптон» из каталонской «Барселоны» Нелсон Семеду 78-й минуте отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.