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Пиоли: не устаю удивляться зрелости игроков «Милана»

Пиоли: не устаю удивляться зрелости игроков «Милана»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над «Сампдорией» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Я сказал парням, что мы – самая настоящая команда. Они выжимают максимум из любой ситуации, даже самой плохой, чтобы доказать все свои возможности.

Впервые одновременно не играли Ибрагимович, Кьер и Беннасер, лидеры команды, но команда продемонстрировала, что остаётся на ходу без них. Я не перестаю удивляться зрелости игроков, хотя сегодня, кажется, на поле вышел самый молодой состав за год.

Убежден, что «Интер», «Ювентус» и «Наполи» всё так же будут сражаться за чемпионство, до самого конца. Как можно не считать «Ювентус» фаворитом после девяти титулов? Или «Интер» с их инвестициями, «Наполи» с их талантливыми игроками?», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей
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