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Кашшаи будет судить матч за Суперкубок Мальдив

Кашшаи будет судить матч за Суперкубок Мальдив
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прибыл на Мальдивы, чтобы в качестве главного арбитра отработать матч за суперкубок страны между чемпионом Мальдив «Мазией» и обладателем кубка «Иглз», сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, венг проведёт семинар для арбитров в рамках программы ФИФА.

Кашшаи работал на матчах чемпионата Венгрии с 1999 по 2019 год. Венгр работал на чемпионате мира 2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов 2011 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Был включён в список арбитров чемпионата Европы 2012.

9 января 2020 года Кашшаи был назначен на должность главы департамента судейства РФС.

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