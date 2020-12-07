Кашшаи будет судить матч за Суперкубок Мальдив
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прибыл на Мальдивы, чтобы в качестве главного арбитра отработать матч за суперкубок страны между чемпионом Мальдив «Мазией» и обладателем кубка «Иглз», сообщает «Спорт-Экспресс».
Кроме того, венг проведёт семинар для арбитров в рамках программы ФИФА.
Кашшаи работал на матчах чемпионата Венгрии с 1999 по 2019 год. Венгр работал на чемпионате мира 2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов 2011 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Был включён в список арбитров чемпионата Европы 2012.
9 января 2020 года Кашшаи был назначен на должность главы департамента судейства РФС.
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