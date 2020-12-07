Стали известны ежемесячные расходы Диего Марадоны

Стало известно, сколько ежемесячно тратил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Как сообщает Marca со ссылкой на America TV, ежемесячные расходы аргентинца составляли более € 100 тыс.
Сообщалась, эта сумма ежемесячно списывалась со счёта Марадоны. Вероятнее всего она уходила на содержание 50 семей.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
Напомним, накануне стадион «Сан-Паоло», где проводит матчи «Наполи», был официально переименован в честь Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.
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