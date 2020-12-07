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«Милан» показал лучший старт в чемпионате Италии за 65 лет

«Милан» показал лучший старт в чемпионате Италии за 65 лет
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Милан» выдал лучший старт в чемпионате Италии за последние 65 лет. Команда выиграла 8 из 10 стартовых туров Серии A. Лучший старт в истории «Милан» показал в сезоне 1954/55. Тогда команда одержала 9 побед в 10 стартовых турах.

«Милан» продлил свою серию без поражений в Серии А до 22 матчей. Последний раз миланцы проигрывали в чемпионате «Дженоа» (1:2) 8 марта.

«Милан» в 10 матчах набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сампдория» (11) располагается на 12-м месте. В следующем туре «Милан» сыграет с «Пармой».

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