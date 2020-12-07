Куман планирует серьёзные изменения в составе «Барселоны» на матч с «Ювентусом» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман планирует совершить серьёзную ротацию в команде на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, сообщает Marca.

По данным источника, Куман хочет предоставить шанс молодым игрокам «Барселоны». Сообщается, что специалист планирует сделать изменения в каждой из линий. Куман заметил, что игроки запаса, когда появляются на поле, действуют лучше некоторых основных футболистов. Если молодые игроки смогут проявить себя в матче с «Ювентусом», то такая ротация состава будет делаться на постоянной основе.

Матч между «Барселоной» и «Ювентусом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 8 декабря, на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.