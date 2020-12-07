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Дриусси несчастлив в «Зените», скандал на «Ледниковом периоде». Главное к утру

Дриусси несчастлив в «Зените», скандал на «Ледниковом периоде». Главное к утру
Футбол 0

Перес выиграл Гран-при Сахира, ЦСКА сыграл вничью с «Химками», Дриусси хочет покинуть «Зенит» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Перес выиграл Гран-при Сахира, Квят — 7-й, Расселл — 9-й.

2. Гол Шкурина помог ЦСКА избежать поражения в матче с «Химками».

3. «Миссия выполнена». «Спартак» пошутил о голе Мирзова в ворота ЦСКА.

4. Стали известны ежемесячные расходы Диего Марадоны.

5. «Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и по очкам догнал «Тоттенхэм».

6. «Я устал играть на дерьмовой позиции». Дриусси хочет покинуть «Зенит».

7. «Зрителей не обманешь» Татьяна Волосожар отреагировала на скандал на «Ледниковом периоде».

8. Почеттино назвал игроков, которых хочет видеть в «Реале» в случае прихода в клуб.

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