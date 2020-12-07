Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей игры «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.
«Я почти уверен, что в этом дерби мы сосредоточимся и сделаем всё возможное. Игроки не устали, как раз наоборот. Мы лучше, чем были месяц назад. Без времени на подготовку, с учётом того, что произошло, это нормально. Важно то, что мы недалеко от вершины АПЛ и уже прошли квалификацию в следующий раунд Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 12 декабря.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Юнайтед» (19) находится на пятом месте.
Впервые за 15 лет «Манчестер Сити» не сделал ни единой замены в матче АПЛ
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
07:23
-
06:56
-
06:46
-
06:31
-
06:06
-
05:51
-
05:38
-
04:59
-
04:44
-
04:33
-
03:58
-
03:38
-
02:57
-
02:45
-
02:35
-
01:46
-
01:26
-
01:00
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:07
- 6 декабря 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам