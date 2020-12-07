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Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей игры «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей игры «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Я почти уверен, что в этом дерби мы сосредоточимся и сделаем всё возможное. Игроки не устали, как раз наоборот. Мы лучше, чем были месяц назад. Без времени на подготовку, с учётом того, что произошло, это нормально. Важно то, что мы недалеко от вершины АПЛ и уже прошли квалификацию в следующий раунд Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 12 декабря.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Юнайтед» (19) находится на пятом месте.

Впервые за 15 лет «Манчестер Сити» не сделал ни единой замены в матче АПЛ
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