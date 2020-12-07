Экс-президент «Москвы» рассказал о сорвавшихся переходах Фигу и Ди Марии

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшихся переходах в клуб обладателя «Золотого мяча» португальца Луиша Фигу и аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».
«Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на чемпионат мира U19, но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику». Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную.
Что касается Фигу, да, это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение… € 8 млн в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», — приводятся слова Белоуса на сайте телеканала «Матч».
- 7 декабря 2020
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
07:23
-
06:56
-
06:46
-
06:31
-
06:06
-
05:51
-
05:38
-
04:59
-
04:44
-
04:33
-
03:58
-
03:38
-
02:57
-
02:45
-
02:35
-
01:46
-
01:26
-
01:00
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:07
- 6 декабря 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:52