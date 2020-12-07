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Экс-президент «Москвы» рассказал о сорвавшихся переходах Фигу и Ди Марии

Экс-президент «Москвы» рассказал о сорвавшихся переходах Фигу и Ди Марии
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшихся переходах в клуб обладателя «Золотого мяча» португальца Луиша Фигу и аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».

«Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на чемпионат мира U19, но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику». Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную.

Что касается Фигу, да, это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение… € 8 млн в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», — приводятся слова Белоуса на сайте телеканала «Матч».

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