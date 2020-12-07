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Хабиб Нурмагомедов присутствовал на матче 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал». Фото

Хабиб Нурмагомедов присутствовал на матче 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал». Фото
Футбол / РПЛ 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Арсенал» Тула (1:0). Фотографию спортсмена пресс-служба бело-голубых опубликовала в «Инстаграме».

«Заключительный матч года на «ВТБ Арене» посетили 4678 зрителей! В их числе боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Динамо» в "Инстаграме".

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин. Лесовой домчался до штрафной и пробил, Довбня грудью заблокировал мяч, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.

В 17 матчах «Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (14) — на 13-м месте.

Эффектный гол Фомина от штанги — в видеообзоре матча «Динамо»
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