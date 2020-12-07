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Клопп: надеюсь, Вейналдум продлит контракт с «Ливерпулем». У нас хорошие отношения

Клопп: надеюсь, Вейналдум продлит контракт с «Ливерпулем». У нас хорошие отношения
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что полузащитник Жоржиньо Вейналдум, чей контракт истечёт следующим летом, продолжит защищать цвета клуба.

«Подпишет ли Вейналдум новый контракт? Я надеюсь. У нас хорошие отношения, так что я надеюсь, что это произойдёт», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Накануне, 6 декабря, «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0. Вейналдум стал автором одного из голов мерсисайдцев.

Видео гола Вейналдума в ворота «Вулверхэмптона»:

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед». С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Англии.

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