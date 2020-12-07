Клопп: надеюсь, Вейналдум продлит контракт с «Ливерпулем». У нас хорошие отношения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что полузащитник Жоржиньо Вейналдум, чей контракт истечёт следующим летом, продолжит защищать цвета клуба.
«Подпишет ли Вейналдум новый контракт? Я надеюсь. У нас хорошие отношения, так что я надеюсь, что это произойдёт», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Накануне, 6 декабря, «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0. Вейналдум стал автором одного из голов мерсисайдцев.
Видео гола Вейналдума в ворота «Вулверхэмптона»:
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед». С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Англии.
- 7 декабря 2020
-
10:58
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
07:23
-
06:56
-
06:46
-
06:31
-
06:06
-
05:51
-
05:38
-
04:59
-
04:44
-
04:33
-
03:58
-
03:38
-
02:57
-
02:45
-
02:35
-
01:46
-
01:26
-
01:00
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:22
-
00:17