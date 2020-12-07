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«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Аталанты»

«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Аталанты»
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена подписать нидерландского опорного полузащитника «Аталанты» Мартена де Рона, сообщает Todo Fichajes.

По данным источника, в трансфере заинтересованы как спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес, так и главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, который считает де Рона одним из лучших вариантов на рынке. Сообщается, что из-за финансовых трудностей каталонский клуб планирует подписать игрока в качестве свободного агента летом 2021 года, когда закончится его контракт с «Аталантой».

29-летний де Рон перешёл в «Аталанту» летом 2015 года из «Херенвена». Через год футболист покинул клуб и перешёл в английский «Мидлсбро», однако летом 2017 года вернулся в стан бергамасков.

В нынешнем сезоне де Рон провёл 10 матчей во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

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