Сами Хедира может продолжить карьеру в Чемпионшипе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в Чемпионшипе, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы «Уотфорд», «Норвич Сити» и «Борнмут».

Хедира рассказывал о желании перейти в клуб английской Премьер-лиги. Сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти желает видеть немца в рядах «ирисок».

Сами Хедира два года работал под руководством Анчелотти в мадридском «Реале», став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. С 2015 года немецкий полузащитник является игроком туринского «Ювентуса». За это время он 5 раз выиграл Серию А и трижды Кубок Италии. Его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2021 года.