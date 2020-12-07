Шиманьски: в Польше Черчесов зажигал на пресс-конференциях! Это было как шоу

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Польше, где он тренировал бывший клуб игрока «Легию».
«Когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушёл, так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек — после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Ещё мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе всё это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу», — приводит слова Шиманьского Sport24.
Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда из Варшавы стала чемпионом Польши, а также завоевала Кубок страны.
- 7 декабря 2020
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