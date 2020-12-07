«Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?» Азмун поспорил с корреспондентом о цвете мяча

У нападающего «Зенита» Сердара Азмуна состоялся курьёзный диалог с работником клубного телевидения после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоялся 5 декабря в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 5:1, а иранский форвард стал одним из главных героев встречи, оформив хет-трик. После финального свистка Сердар традиционно забрал мяч. Корреспондент задал ему вопрос на эту тему.
«Я так понимаю, вы забираете домой золотой мяч, который забили сегодня трижды в ворота», — спросил работник клубного телевидения.
«Это жёлтый», — не согласился Азмун.
«Это золотой», — возразил голос из-за кадра.
«Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?» — улыбаясь, ответил Сердар.
Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».
- 7 декабря 2020
-
13:03
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:34
-
12:20
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:42
-
11:40
-
10:58
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
07:23
-
06:56
-
06:46
-
06:31
-
06:06
-
05:51
-
05:38
-
04:59
-
04:44
-
04:33
-
03:58
-
03:38