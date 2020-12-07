«Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?» Азмун поспорил с корреспондентом о цвете мяча

У нападающего «Зенита» Сердара Азмуна состоялся курьёзный диалог с работником клубного телевидения после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоялся 5 декабря в Санкт-Петербурге.



Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 5:1, а иранский форвард стал одним из главных героев встречи, оформив хет-трик. После финального свистка Сердар традиционно забрал мяч. Корреспондент задал ему вопрос на эту тему.



«Я так понимаю, вы забираете домой золотой мяч, который забили сегодня трижды в ворота», — спросил работник клубного телевидения.



«Это жёлтый», — не согласился Азмун.



«Это золотой», — возразил голос из-за кадра.



«Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?» — улыбаясь, ответил Сердар.

Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».