Самый нежелательный соперник для России из первой корзины в отборе ЧМ-2022?
Сегодня, 7 декабря, пройдёт жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало — в 20:00 мск.
Жеребьёвка пройдёт в Цюрихе (Швейцария). 55 сборных разобьют на 10 групп по 5-6 команд в каждой, сборную России разведут с Украиной и Косово. Прямые путёвки получат победители групп, ещё три команды-участника определятся во время стыковых матчей.
Сборная России, оказавшаяся в третьей корзине после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций, получит из первой одного из сильных соперников: Бельгию, Францию, Англию, Португалию, Испанию, Италию, Данию, Хорватию, Германию или Нидерланды.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто самый нежелательный соперник для России из первой корзины в отборе ЧМ-2022?
Как разводят сборные. Главное о жеребьёвке ЧМ-2022
Теперь не только политика, но и погода будет вмешиваться в процесс.
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