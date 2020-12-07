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Самый нежелательный соперник для России из первой корзины в отборе ЧМ-2022?

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Самый нежелательный соперник для России из первой корзины в отборе ЧМ-2022?
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Сегодня, 7 декабря, пройдёт жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало — в 20:00 мск.

Жеребьёвка пройдёт в Цюрихе (Швейцария). 55 сборных разобьют на 10 групп по 5-6 команд в каждой, сборную России разведут с Украиной и Косово. Прямые путёвки получат победители групп, ещё три команды-участника определятся во время стыковых матчей.

Сборная России, оказавшаяся в третьей корзине после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций, получит из первой одного из сильных соперников: Бельгию, Францию, Англию, Португалию, Испанию, Италию, Данию, Хорватию, Германию или Нидерланды.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто самый нежелательный соперник для России из первой корзины в отборе ЧМ-2022?

Как разводят сборные. Главное о жеребьёвке ЧМ-2022
Теперь не только политика, но и погода будет вмешиваться в процесс.
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