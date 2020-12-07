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Участие Деяна Ловрена в матче «Зенит» — «Боруссия» под вопросом

Участие Деяна Ловрена в матче «Зенит» — «Боруссия» под вопросом
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность участия защитника Деяна Ловрена в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Деян сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, то когда я определюсь с составом — тогда и выберу капитана. У нас есть игроки, которые выходили с повязкой. А в зависимости от состава будем выбирать капитана.

Не только к молодым, но и ко всем игрокам критерий один и тот же — их состояние. Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно работать. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет завтра на поле», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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