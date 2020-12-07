Сергей Семак — перед матчем с «Боруссией»: держим в уме встречи с «Динамо» и «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о концентрации команды в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» с учётом предстоящих встреч с «Динамо» и «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге.



«Конечно, мы держим в уме следующие матчи. Тем не менее, вне зависимости от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли оборотов и играли на победу. Что касается матчей в Премьер-Лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы всё были в строю и в хорошей форме. Мы так всегда делаем и, вне зависимости от всего, продолжим этим заниматься», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится завтра, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск.



Матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 12 декабря. Со «Спартаком» в 19-м туре сине-бело-голубые также сыграют на своём поле, встреча пройдёт 16 декабря.

Сердар Азмун: «Зенит» где-то недонастроился в ЛЧ. Уверен, в следующем году выступим лучше