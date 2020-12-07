«Сочи» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч «Сочи» — «Ахмат». Заключительная встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Сочи», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (25) — седьмой.

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