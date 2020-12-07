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Матч «Зенит» — «Боруссия» Д в Лиге чемпионов обслужит румынская бригада арбитров

Матч «Зенит» — «Боруссия» Д в Лиге чемпионов обслужит румынская бригада арбитров
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд, сообщается на сайте УЕФА.

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистировать ему будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Мариус Аврам. На VAR будут работать Камфус Йохем и Кевин Блом (оба — Нидерланды).

«Зенит», набрав 1 очко в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Боруссия» (10) — первое. Первая встреча команд завершилась победой дортмундского клуба со счётом 2:0. В 5-м туре группового этапа «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3), «Боруссия» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Матч «Зенит» — «Боруссия» Д пройдёт завтра, 8 декабря. Начало — в 20:55 мск.

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