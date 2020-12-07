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«С юбилеем, Легенда!» «Спартак» поздравил Джона Терри

«С юбилеем, Легенда!» «Спартак» поздравил Джона Терри
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» поздравила бывшего защитника лондонского «Челси», а ныне тренера «Астон Виллы» Джона Терри.

«С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве», — говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, в 2018 году Терри, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, был близок к переходу в «Спартак», однако сделка сорвалась. В итоге экс-защитник завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Астон Виллы».

Терри на протяжении практически всей карьеры футболиста – с 1998 по 2017 год – выступал за «Челси». Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии вызывался с 2003 по 2012 год.

Почему Терри не в «Спартаке»
Деньги, политика, виза — нет. Причина другая.
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