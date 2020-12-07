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Экс-игрок «Миллуолла»: фанаты не согласны с Black Lives Matter — значит, они расисты

Экс-игрок «Миллуолла»: фанаты не согласны с Black Lives Matter — значит, они расисты
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Миллуолла» Дион Даблин осудил фанатов «Миллуолла», освиставших акцию в поддержку Black Lives Matter перед недавним матчем команды.

«Они не согласны с преклонением колена – значит, они расисты. Они не согласны с Black Lives Matter – для меня это значит, что они расисты. Этот инцидент показывает, что небольшая часть фанатов «Миллуолла» портит всё клубу, который идёт в правильном направлении и старается избавиться от ярлыка, привязанного к нему на протяжении долгих лет», — приводит слова Даблина BBC.

Даблин выступал за «Миллуолл» на правах аренды в 2002 году. В ходе своей карьеры экс-форвард также защищал цвета «Кембридж Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри Сити», «Астон Виллы», «Лестер Сити», «Селтика» и «Норвич Сити».

7 декабря Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Брайтон» – «Саутгемптон». Трансляция начнётся в 23:00 мск. Новые пользователи могут купить доступ к сервису на 7 дней за 1 рубль.

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Клубы жалуются, что со зрителями теряют даже больше денег, чем без них.
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