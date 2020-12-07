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Эвра: единственная проблема Жиру — это его фамилия

Эвра: единственная проблема Жиру — это его фамилия
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о нападающем «Челси» Оливье Жиру.

«Единственная проблема Жиру – это его фамилия. Если бы его звали Жирудиньо, его бы все любили. На мой взгляд, он наиболее совершенный нападающий из всех, что есть у «Челси» в данный момент. Не понимаю, почему у многих есть вопросы к нему, даже когда он играет за сборную Франции. Даже в «Арсенале» он постоянно сталкивался с критикой.

Оливье всегда принимает вызовы, и мне это очень нравится в нём. Если бы я был тренером и в моей команде был Жиру, он бы играл – сто процентов. Каждый сезон про него появляются трансферные слухи, но сейчас он лучший форвард «Челси», — цитирует Эвра Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Видео гола Жиру в ворота «Лидса»:

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