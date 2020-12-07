Куман отказался выбирать между Месси и Роналду

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о противостоянии нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии матча команд.
«Потрясающе, что эти два игрока выступают на топ-уровне так долго. На мой взгляд, Лео и Криштиану – лучшие за последние 10-15 лет. Всё это время они добивались успеха – это невероятно. Месси и Роналду – разные, но у них у обоих потрясающая статистика по голам, хет-трикам и трофеям.
Было бы неправильно говорить, кто из них лучше, потому что они оба невероятные. Я восхищаюсь ими, ведь они подарили нам так много прекрасных матчей с красивыми голами. Давайте просто надеяться, что мы сможем насладиться их игрой завтра вечером», — цитирует Кумана Goal.com.
Матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» пройдёт завтра, 8 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало – в 23:00 мск.
- 7 декабря 2020
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:45
-
16:27
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:27
-
15:17
-
15:16
-
14:42
-
14:41
-
14:15
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:03
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:34
-
12:20
-
12:00
-
11:59