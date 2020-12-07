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Куман отказался выбирать между Месси и Роналду

Куман отказался выбирать между Месси и Роналду
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о противостоянии нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии матча команд.

«Потрясающе, что эти два игрока выступают на топ-уровне так долго. На мой взгляд, Лео и Криштиану – лучшие за последние 10-15 лет. Всё это время они добивались успеха – это невероятно. Месси и Роналду – разные, но у них у обоих потрясающая статистика по голам, хет-трикам и трофеям.

Было бы неправильно говорить, кто из них лучше, потому что они оба невероятные. Я восхищаюсь ими, ведь они подарили нам так много прекрасных матчей с красивыми голами. Давайте просто надеяться, что мы сможем насладиться их игрой завтра вечером», — цитирует Кумана Goal.com.

Матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» пройдёт завтра, 8 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало – в 23:00 мск.

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