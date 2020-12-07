Артета: Парти должен был упасть на газон во время второй голевой атаки «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал момент со вторым пропущенным голом в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2). Ганский полузащитник «канониров» Томас Парти покинул пределы поля из-за травмы, однако испанец потребовал от него вернуться в игру. В итоге Парти усугубил повреждение и был заменён.



«Томас получил травму, ему было больно — он прыгал на одной ноге. Он был вынужден уйти, а мы потеряли игрока в ключевой момент при переходе атаки. В том моменте ему нужно было упасть на газон. Я хотел, чтобы он оставался на поле и сделал всё возможное для команды в этой ситуации. Никто не ожидал, что его не будет на месте в столь важный момент.



Я пытался подтолкнуть его обратно на поле. Не думаю, что он понимал всю серьёзность ситуации, когда уходил с поля. Возможно, потому что ему было очень больно. Всё было слишком быстро. Мы были в атаке, выходили 4 в 3. Но внезапно, перехватив мяч, они пошли в контратаку, а Парти пошёл ко мне. Я пытался его подтолкнуть. Я с ним ещё не говорил после матча», – приводит слова Артеты Sky Sports.

Видео второго гола в матче «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.