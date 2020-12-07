Бразильский форвард, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, может перейти в «Интер»

19-летний нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, в услугах Пауло заинтересован «Интер». Действующий контракт форварда с бразильским клубом рассчитан до июля 2021 года, и миланский клуб надеется заполучить футболиста после истечения срока действия соглашения.



Напомним, Пауло интересовались московские клубы «Спартак» и ЦСКА. «Армейцы» предлагали бразильцам выкупить 50% контракта игрока за € 7 млн, но «Флуминенсе» отказался. Красно-белые проявляли интерес, но не делали официального предложения.



В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.