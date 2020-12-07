Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куман: когда «Барселона» проигрывает, я бываю зол, именно это я сказал игрокам

Куман: когда «Барселона» проигрывает, я бываю зол, именно это я сказал игрокам
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о недовольстве игрой своей команды. На пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» наставник «Барсы» раскритиковал своих подопечных. Ранее «Барселона» проиграла «Кадису» в матче 12-го тура Примеры со счётом 1:2.

«Мы хотим уверенно побеждать, это наша цель. И мы хотим закончить групповой этап на первом месте в Лиге чемпионов. Да, нам не хватает важных игроков. Нужно выбирать состав, исходя не только из техники и уровня игры, но и из физического состояния. С составом мы определимся завтра.

Я не устраиваю сцены. Но я бываю зол, когда мы проигрываем. И именно это я сказал нашим футболистам. Разговоры в раздевалке остаются в раздевалке. Но все футболисты знают, в чём им нужно прибавить.

Мы создаём по пять-шесть классных моментов в каждом матче. Но нам нужно найти баланс в плане эффективности. Мы потеряли слишком много очков, хотя могли этого избежать», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» проиграла «Кадису» и занимает 7-е место в Примере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020