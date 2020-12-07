Куман: когда «Барселона» проигрывает, я бываю зол, именно это я сказал игрокам

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о недовольстве игрой своей команды. На пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» наставник «Барсы» раскритиковал своих подопечных. Ранее «Барселона» проиграла «Кадису» в матче 12-го тура Примеры со счётом 1:2.
«Мы хотим уверенно побеждать, это наша цель. И мы хотим закончить групповой этап на первом месте в Лиге чемпионов. Да, нам не хватает важных игроков. Нужно выбирать состав, исходя не только из техники и уровня игры, но и из физического состояния. С составом мы определимся завтра.
Я не устраиваю сцены. Но я бываю зол, когда мы проигрываем. И именно это я сказал нашим футболистам. Разговоры в раздевалке остаются в раздевалке. Но все футболисты знают, в чём им нужно прибавить.
Мы создаём по пять-шесть классных моментов в каждом матче. Но нам нужно найти баланс в плане эффективности. Мы потеряли слишком много очков, хотя могли этого избежать», — цитирует Кумана Marca.
- 7 декабря 2020
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