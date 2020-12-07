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Ромелу Лукаку: я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира

Ромелу Лукаку: я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высоко оценил свои игровые качества.

«Если говорить о тактике, то есть о работе на своей позиции, я не могу ошибаться. Никогда. Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира. Если Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски могут превосходить собственные возможности, то почему я не могу?» — приводит слова Лукаку France Football.

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 9 матчах чемпионата Италии, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. С 2010 году Лукаку выступает за национальную команду Бельгии. Вместе со сборной форвард занял третье место на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Победителем мундиаля стала сборная Франции.

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