Пьянич — о статусе резервиста в «Барселоне»: не понимаю, почему сложилась такая ситуация

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич признался, что ему не нравится собственное положение в каталонском клубе. В текущем сезоне новичок команды принял участие лишь в 11 матчах. И только в шести случаях он выходил в стартовом составе. При этом «Барселона» заплатила за боснийца € 60 млн.

«Чаще играть? Конечно, мне бы хотелось этого. Если честно, не понимаю, почему сложилась такая ситуация. Но очевидно, что я хочу играть намного чаще и больше», — цитирует Пьянича Gazzetta dello Sport.

Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса». Испанский и итальянский клубы встретятся завтра, 8 декабря, в матче Лиги чемпионов. Обе команды уже гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. В очном матче они определят победителя группы.