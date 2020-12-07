Бывший спортивный директор «ПСЖ»: Мбаппе — бог французского футбола

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе.



«Бог французского футбола. В 2017 году, когда Килиан подписал контракт с „Пари Сен-Жермен“, он был игроком с наибольшим потенциалом в мировом футболе. Мы знали, что он станет тем, кем является сегодня. Думаю, Килиан будет лучшим футболистом ближайшие 10 или 15 лет.



На мой взгляд, именно Мбаппе должен быть капитаном „ПСЖ“. При всём уважении к Маркиньосу команде нужен ориентир, а Мбаппе и есть этот ориентир. Через 15, 20, 50 лет „ПСЖ“ будет его клубом. Как болельщик „ПСЖ“, я хочу, чтобы он остался в команде», — приводит слова Энрике Get French Football News.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.