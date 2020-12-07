«Спартак» интересуется 18-летним полузащитником из аргентинского «Колона»

Полузащитник аргентинского клуба «Колон» Факундо Фариас попал в сферу интересов «Спартака», утверждает AS Argentina. По данным издания, 18-летним игроком интересуются сразу несколько европейских клубов. Помимо «Спартака» за прогрессом футболиста следят «Лилль», «Вильярреал» и «Рома».

При этом у Фариаса, вероятно, будут предложения от аргентинских топ-клубов. Также им интересуются команды из Бразилии и MLS.

Фариас лишь в нынешнем сезоне дебютировал за главную команду «Колона». Он уже забил два мяча в Кубке аргентинской лиги. Этот турнир недавно был переименован в честь легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, который скончался в конце ноября.

«Спартак», в 17 турах набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. ЦСКА, лидировавший вместе с сине-бело-голубыми и красно-белыми, в этом туре сыграл вничью и теперь отстаёт на два очка.