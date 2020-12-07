Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» собирается заранее продлить контракт с Фабиньо

«Ливерпуль» собирается заранее продлить контракт с Фабиньо
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» хочет заблаговременно продлить контракт с опорным полузащитником Фабиньо.

Как сообщает The Guardian, новый трудовой договор будет рассчитан либо до лета 2025, либо даже лета 2026 года. Также в нём будут улучшены финансовые условия для футболиста. Срок действующего контракта истекает 30 июня 2023 года

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний бразилец девять раз выходил на поле. Также на его счету четыре матча в розыгрыше Лиги чемпионов.

В 2018 году «Ливерпуль» заплатил «Монако» € 45 млн за трансфер Фабиньо. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур».

«Ливерпуль» пропустил 6 мячей в 11 матчах после повреждения ван Дейка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020