Погба: нас ждут два больших матча на этой неделе. Их значение тяжело переоценить

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мыслями по поводу важности игр, которые предстоят манкунианцам на этой неделе.



«Впереди нас ждут два больших матча — сначала в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», а потом дерби в английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити». Мы прекрасно понимаем значение этих игр. Эти матчи очень важны для нас.



Мы должны всегда сохранять менталитет победителей. В «Манчестер Юнайтед» происходит именно так. Мы хотим продолжать делать то, что делали во втором тайме матча с «Вест Хэмом». Это должно идти изнутри. Мы не можем позволить себе проиграть, а после радоваться поражению или даже ничейным результатом», – цитирует Погба официальный сайт «красных дьяволов».



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23:00 мск. Встреча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» запланирована на субботу, 12 декабря.