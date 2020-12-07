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«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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Погба: нас ждут два больших матча на этой неделе. Их значение тяжело переоценить

Погба: нас ждут два больших матча на этой неделе. Их значение тяжело переоценить
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мыслями по поводу важности игр, которые предстоят манкунианцам на этой неделе.

«Впереди нас ждут два больших матча — сначала в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», а потом дерби в английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити». Мы прекрасно понимаем значение этих игр. Эти матчи очень важны для нас.

Мы должны всегда сохранять менталитет победителей. В «Манчестер Юнайтед» происходит именно так. Мы хотим продолжать делать то, что делали во втором тайме матча с «Вест Хэмом». Это должно идти изнутри. Мы не можем позволить себе проиграть, а после радоваться поражению или даже ничейным результатом», – цитирует Погба официальный сайт «красных дьяволов».

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23:00 мск. Встреча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» запланирована на субботу, 12 декабря.

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