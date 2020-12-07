Тренер «Зенита» по физподготовке: Жирков, как Мальдини и Санетти, великий футболист

Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати поделился мнением о физической форме защитника команды Юрия Жиркова.
«Феномен Жиркова — в его высочайшем качестве. Жирков — невероятно талантливый игрок, к тому же у него очень профессиональное отношение к жизни — ко сну, еде, тренировкам. То, о чём я говорил, — мелочи и нюансы, которые при правильном подходе способны создать великого спортсмена.
Кто из игроков обладал такими же ресурсами, как Жирков? Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини. Я никогда не был вместе с ним в одном клубе, потому что мне не довелось работать в «Милане», но я застал его в сборной Италии на Евро-2000, и тогда он сильно удивил меня. Самоотдачей, выносливостью, всем. Ещё на ум приходит Хавьер Санетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков.
Жирков — это игрок, который прекрасно знает свой организм, знает, что именно и в какой момент ему нужно, когда дать большую или меньшую нагрузку. Футболист, играющий на высоком уровне столько лет, чувствует своё тело лучше, чем любой другой человек из его окружения», — приводит слова Карминати официальный сайт «Зенита».
- 7 декабря 2020
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