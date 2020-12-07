Сульшер: в матче с «РБ Лейпциг» мы будем играть на победу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Эти игроки выступают за «МЮ», потому что у них есть те качества, которые мы искали. Уверен, они сумеют подтвердить, что не просто так находятся в этом великом клубе. Я не сомневаюсь в них. С точки зрения характера эта команда становится всё крепче и крепче.
Нужно подойти к матчу с «Лейпцигом» с пониманием, что он длится всего 90 минут. В любой момент может случиться что угодно, нельзя отсиживаться в надежде на нулевую ничью. Нам это не свойственно.
Мы хотим выйти на поле и победить. На прошлой неделе мои футболисты продемонстрировали такое стремление в игре с «ПСЖ», но удача была не на нашей стороне. Нужно создавать моменты, и мы собираемся это делать», – приводит слова норвежца официальный сайт манкунианцев.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 8 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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