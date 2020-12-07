Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фабрегас: Моуринью и Гвардиола схожи в одержимости победами

Фабрегас: Моуринью и Гвардиола схожи в одержимости победами
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с его коллегой из «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

«Все думают, что они совсем разные, но на самом деле разница между ними заключается лишь в том, какой футбол они ставят. Как тренеры, да и с точки зрения того, как они живут футболом, они схожи. Оба маниакально одержимы победами. И Хосеп, и Жозе, а также недавно присоединившийся к ним Юрген Клопп, ознаменовали целую эпоху», – приводит слова Фабрегаса CalcioNews24 из интервью Tuttosport.

Фабрегас в сезоне 2011/2012 выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне». Полтора года, с июля 2014 по декабрь 2015 года, играя за «Челси», он работал с Моуринью.

Фабрегас: разочаровался в Гвардиоле. А Моуринью до сих пор считаю своим другом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020