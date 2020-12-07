Фабрегас: Моуринью и Гвардиола схожи в одержимости победами

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с его коллегой из «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.



«Все думают, что они совсем разные, но на самом деле разница между ними заключается лишь в том, какой футбол они ставят. Как тренеры, да и с точки зрения того, как они живут футболом, они схожи. Оба маниакально одержимы победами. И Хосеп, и Жозе, а также недавно присоединившийся к ним Юрген Клопп, ознаменовали целую эпоху», – приводит слова Фабрегаса CalcioNews24 из интервью Tuttosport.



Фабрегас в сезоне 2011/2012 выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне». Полтора года, с июля 2014 по декабрь 2015 года, играя за «Челси», он работал с Моуринью.

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