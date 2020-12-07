«Были там, чтобы убить». Адвокат фаната из Англии — о российских болельщиках на Евро-2016

Сегодня, 7 декабря, в Буше-дю-Рон начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме Марселя по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.



Адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Бэйча, выступил на судебном заседании и резко высказался о российских болельщиках, а также охарактеризовал своего клиента.



«Они были там, чтобы убить. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб», — приводит слова Розато Get French Football News.



Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет.

Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре