Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Были там, чтобы убить». Адвокат фаната из Англии — о российских болельщиках на Евро-2016

«Были там, чтобы убить». Адвокат фаната из Англии — о российских болельщиках на Евро-2016
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 7 декабря, в Буше-дю-Рон начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме Марселя по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.

Адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Бэйча, выступил на судебном заседании и резко высказался о российских болельщиках, а также охарактеризовал своего клиента.

«Они были там, чтобы убить. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб», — приводит слова Розато Get French Football News.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет.

Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020