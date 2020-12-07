«Были там, чтобы убить». Адвокат фаната из Англии — о российских болельщиках на Евро-2016

Сегодня, 7 декабря, в Буше-дю-Рон начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме Марселя по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.
Адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Бэйча, выступил на судебном заседании и резко высказался о российских болельщиках, а также охарактеризовал своего клиента.
«Они были там, чтобы убить. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб», — приводит слова Розато Get French Football News.
Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет.
- 7 декабря 2020
-
20:40
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:44
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:48
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14